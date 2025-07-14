Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, belediyeye yönelik soruşturmada tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çiçek, Başkan Vekili seçildi.

Manavgat Belediye Meclisi, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, belediyeye yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada 8 Temmuz'da tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekili seçimi için toplandı.

Seçimde, CHP Grubu Mehmet Çiçek'i aday gösterdi, AK Parti ve MHP'nin adayı ise AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Öz oldu.

Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk iki turunda adaylar salt çoğunluğu sağlayamadı. Üçüncü turda 20 oy alan Çiçek, 16 oy alan Öz'ü geride bırakarak Manavgat Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Mehmet Çiçek, Manavgat halkının iradesini korumak ve belediyenin hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmek adına vekalet görevini üstlendiğini belirterek, "Manavgat'ımıza hizmet etmek, bu toprakların doğasına, tarihine, kültürüne ve insanına sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İşte bu anlayışla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 250 bini aşkın hemşehrimize karşı sorumluluğumuzun farkında olarak kesintisiz kapsayıcı ve nitelikli hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.