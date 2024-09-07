Türkiye U20 Futbol Millî Takımı, Avrupa U20 Elit Ligi'nde İngiltere U20 ile İstanbul Pendik'te oynanan maçta 1-1 berabere kaldı. Millî takımın golünü 20. dakikada Poyraz Yıldırım kaydederken, İngiltere'nin beraberlik golü 89. dakikada Ballard'dan geldi. Maç sonucunda her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Manchester United gözlemcileri maçı takip etti

Fanatik'te yer alan habere göre bu karşılaşmada, Manchester United'ın gözlemcileri, Trabzonspor'da forma giyen 20 yaşındaki stoper Ali Şahin Yılmaz'ı izledi. Manchester United'ın genç oyuncuyu yakın takibe aldığı ve 1 yıl boyunca izlemeye devam edeceği öğrenildi. Trabzonspor altyapısından çıkan Ali Şahin Yılmaz, temmuz ayında profesyonel sözleşme imzalayarak dikkatleri üzerine çekti. Yılmaz'ın, 10 Eylül'de oynanacak olan Çekya U20 - Türkiye U20 maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Manchester United'ın genç oyuncu transfer politikası kapsamında Ali Şahin Yılmaz’ın gelişimi ve geleceği merakla takip ediliyor.