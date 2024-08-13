Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'ın İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay için yeniden devreye girdi. The Athletic'in haberine göre, iki ezeli rakip, McTominay'ın mevcut durumu hakkında Manchester United'dan bilgi aldı ve transfer sürecini yakından takip ediyor.

Avrupa'dan ilgi büyük

McTominay'a yalnızca Türkiye'den değil, İngiltere ve İtalya'dan da ilgi büyük. Fulham, Everton, Brentford ve Napoli gibi kulüplerin de 27 yaşındaki oyuncuya talip olduğu belirtiliyor. Bu rekabet, transfer sürecini daha da zorlu hale getiriyor.

Manchester United'ın beklentisi yüksek

Manchester United, Scott McTominay için 25 milyon sterlinlik (yaklaşık 29.2 milyon Euro) bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Bu rakam, oyuncunun kalitesini ve piyasadaki talebi yansıtıyor.

Geçen sezonki performansı

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 43 maça çıkan 1.91 boyundaki McTominay, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. İskoçya Milli Takımı formasıyla da toplamda 52 kez sahaya çıkan McTominay, 9 gol ve 3 asistle milli takıma katkı sağladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, McTominay'ı kadrosuna katmak için çaba gösteriyor ancak oyuncunun Premier Lig'deki diğer kulüpler ve Napoli gibi Avrupa devlerinden de ilgi görmesi, transfer sürecinin nasıl sonuçlanacağını belirsiz kılıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde McTominay, Süper Lig'de önemli bir güç dengesi yaratabilir.