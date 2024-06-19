Mangal keyfi denince akla ilk gelen lezzetler arasında yer alan soslu kanat, yazın vazgeçilmez tarifleri arasında bulunuyor. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, mangal partilerine ve pikniklere farklı bir tat katıyor.

İşte mangalda soslu kanat tarifi

Malzemeler:

1 kg tavuk kanat

1 çay bardağı zeytinyağı

4 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı ketçap

2 yemek kaşığı bal

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz, karabiber (damak zevkine göre)

Hazırlık:

Tavuk kanatlarını iyice yıkayın ve fazla suyunu süzün.

Derin bir kapta zeytinyağı, biber salçası, ketçap, bal, ezilmiş sarımsak, toz kırmızı biber, tuz ve karabiberi karıştırın. Sos homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Hazırladığınız sosun içine tavuk kanatlarını ekleyin ve iyice harmanlayın. Tavuk kanatlarının her yerinin sosla kaplanmasını sağlayın.

Kapaklı bir kap içinde buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Daha uzun süre dinlendirilmesi lezzetin daha da artmasını sağlar.

Mangalı köz haline getirin ve ızgara ızgarasını yağlayın.

Marine edilmiş tavuk kanatlarını ızgaraya yerleştirin ve her iki tarafını da yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Pişen tavuk kanatlarını sıcak olarak servis yapın. Yanında dilimlenmiş limon ve taze yeşilliklerle süsleyebilirsiniz.

Bu nefis tarifle, mangal partilerinizde misafirlerinizi etkileyebilir ve lezzet dolu anlar yaşayabilirsiniz.