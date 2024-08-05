Manisa Basket, kulüpteki devir sürecinin tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yaptı. Yeni sezonda Basketbol Süper Ligi’nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından itibaren katılacak olan Manisa temsilcisi, son olarak Bahçeşehir Koleji’nden Ahmet Safa Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

Avrupa tecrübesi var

23 yaşında ve 2.06 metre boyunda olan Ahmet Safa Yılmaz, geçen sezon Bahçeşehir Koleji formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 8, FIBA Europe Cup’ta ise 7 maça çıktı. Genç oyuncu, özellikle savunma ve ribaund konusundaki yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Manisa Basket, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Ahmet Safa Yılmaz’ın transferi, takımın uzun rotasyonunda önemli bir katkı sağlayacak. Manisa Basket'in, hem yerli hem de yabancı oyuncularla kadrosunu güçlendirme hedefi bulunuyor.