Basketbol Süper Ligi'nde son haftaların formda takımı Galatasaray, İstanbul'da konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor’u zorlu bir mücadelenin ardından uzatmada 115-105 mağlup etti. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresi 99-99 eşitlikle tamamlanırken, uzatma bölümünde üstünlüğü eline alan Galatasaray, ligde üst üste 8'inci galibiyetini elde etti. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergileyen Manisa Basket, güçlü rakibi karşısında iyi bir mücadele ortaya koysa da galibiyete ulaşamadı. Ligde oynadığı 13 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen Manisa temsilcisi, alt sıralardan uzaklaşma şansını bu maçta değerlendiremedi.

Önünde kritik Avrupa sınavı var

Manisa Basket, bu yenilginin ardından dikkatini Avrupa arenasına çevirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabı kapsamında çarşamba günü Alman ekibi Niners Chemnitz’i konuk edecek olan Ege temsilcisi, bu maçta avantaj sağlamak için sahaya çıkacak. Manisa, bu önemli mücadelede taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet hedefliyor.