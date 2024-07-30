Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Cilo Reşko Dağı zirve tırmanışı, Hakkari'de 25-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Manisa BBSK Dağcılık takımı üyesi Cengiz Erdener'in de aralarında bulunduğu 29 kişilik ekip, tırmanışı başarıyla tamamladı.

Doğayla iç içe bir tırmanış

Ekip, tırmanışa 2900 metre rakımdaki Horgedim Yaylası'ndan başladı. Burada kamp kuran dağcılar, ertesi gün Cilo Reşko Dağı'nın zirvesine 7 saat süren bir tırmanış gerçekleştirdi. Doğal güzelliklerin eşlik ettiği bu zorlu parkurda, tüm sporcular başarıyla zirveye ulaştı. Tırmanışı tüm sporcular başarıyla tamamlayarak, sertifika almaya hak kazandı.