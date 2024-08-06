Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 3 yeni transfer ile kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Yeni transferler için Manisa Büyükşehir Belediyesi Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kümüştekin ve Doğan Kırdağ yer aldı. Nurhan İnce, Meltem Coşkun ve Selin Buse Yazıcı attıkları imzalar ile Manisa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu oldu. Selin Buse Yazıcı köşe oyuncusu olarak, Nurhan İnce pasör çaprazında, Meltem Coşkun ise pasör olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ayrıca Gözde Şenkal’ı da fizyoterapist olarak renklerine bağladı.

Yeni transferlerden Nurhan İnce, “Güzel bir kulüp ile anlaştığımı düşünüyorum. Çok güzel bir ekip olduk. Herkes çok istekli. Sporculara değer veren bir kulüp. Bence güzel bir sezon olacak. Sezon sonu başarılı bitecek. Bu kulüpte olduğum için mutluyum” dedi.

Meltem Coşkun ise “Çok güzel bir kulüp ile anlaştık. İyi bir kadroyuz. Çoğumuz birbirimizi tanıyoruz. Hızlı bir şekilde uyum sağlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Manisa kulübünün parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Selin Buse Yazıcı, “Güzel bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Umarım her şey güzel olur. Herkesin ortak hedefi şampiyonluk, umarım şampiyonluk gelir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA