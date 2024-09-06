Manisa Büyükşehir Belediyesi, eski başkan Cengiz Ergün hakkında dikkat çeken bir adım attı. Belediye, seçim döneminde reklam panoları ve billboardların ücretsiz kullanıldığı iddiasıyla Ergün'e icra takibi başlattı. Bu süreç, aynı zamanda Ergün dönemindeki bazı belediye projelerindeki mali usulsüzlükler ve ödenmemiş borçların da gündeme gelmesine neden oldu.

Reklam panolarının ücretsiz kullanımı iddiası

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart seçimlerinde belediyeye ait reklam alanlarının, megalight, tek ve çift yön led, LCD, billboard ve CLP gibi çeşitli panoların, eski başkan Cengiz Ergün tarafından ücretsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla icra takibi başlattı. Belediyeden yapılan açıklamada, bu iddiaların detaylı bir şekilde incelendiği ve ilgili belgelerin toplandığı ifade edildi.

Mali usulsüzlükler ve ödenmemiş borçlar

İcra takibinin sadece reklam alanlarıyla sınırlı olmadığı, eski başkan dönemindeki bazı belediye projelerinde mali usulsüzlükler ve ödenmemiş borçların da takibin gerekçeleri arasında yer aldığı belirtiliyor. Bu konuyla ilgili olarak denetimlerin sürdüğü ve detaylı bir rapor hazırlanacağı bildirildi.

CHP'nin açıklamaları

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Uludağ Özalper, konuya dair yaptığı açıklamada, “Manisa’nın hakkını Manisalılara teslim edeceğiz. Sürecin adaletli bir şekilde ilerlemesi için tüm hukuki yolları sonuna kadar kullanacağız. Belediyenin kaynakları yeniden halkın hizmetine sunulacak” dedi. Özalper, belediyenin şeffaf ve adil bir yönetim anlayışına geri döneceğini vurguladı.

Hukuki süreç ve beklentiler

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı icra takibi sürecinin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor. Yetkililer, sürecin hukuki zeminde ilerleyeceğini ve halkın bu konuda bilgilendirileceğini ifade ediyor. Ayrıca, reklam alanlarının nasıl değerlendirileceği ve ödenmemiş borçların nasıl tahsil edileceği konusunda ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi paylaşılacağı belirtiliyor.