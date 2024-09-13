Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleme amacıyla tarım üreticilerine yönelik yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın öncülüğünde, arpa ve buğday üreticilerine sertifikalı tohum desteği sağlanacak. Bu destekle, yeni tohum çeşitlerinin üreticilere ulaştırılması, tarımsal üretimde sertifikalı tohum kullanımının artırılması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

500 ton tohum yüzde 75 hibe desteği

Toplam 500 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu, yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilere dağıtılacak. Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.manisa.bel.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ancak, her üretici yalnızca tek bir ürün için başvuruda bulunabilecek.

Başvuru şartları ve kriterler

Manisa genelinde yapılacak tohum desteği için belirli başvuru kriterleri belirlendi:

Ekim yapılacak tarla tapulu veya kiralık olabilir.

Demirci, Selendi, Gördes, Kula, Köprübaşı, Soma ve Kırkağaç ilçeleri için toplam arazi varlığı en az 100 dekar olmalı.

Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Gölmarmara, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçeleri için ise toplam arazi varlığı en az 50 dekar olmalı.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Çiftçi Belgeleri başvuru yapan kişiye ait olmalıdır.

Başvuru için gerekli belgeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nden temin edilmelidir.

Yanlış veya eksik belgelerle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Kontenjanlar ve başvuru süreci

Tohum desteği için her ilçeye ayrılan kontenjan dolduğunda, başvurular toplam arazi varlığının küçükten büyüğe doğru sıralanması ile değerlendirilecek ve hak sahipleri belirlenecek. Bu süreçte, her üretici yalnızca tek bir ürün için başvuruda bulunabilecektir.

Üreticiye verilen değer

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, bu projeyle üreticilere sağlanacak desteğin kırsal kalkınmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Yüzde 75 hibe ile dağıtılacak sertifikalı arpa ve buğday tohumları, üreticilerin maliyetlerini azaltarak daha verimli bir üretim sezonu geçirmelerine katkı sağlayacak.