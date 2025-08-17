Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelindeki belediye personelinin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kapsamlı bir uzaktan eğitim programı düzenledi. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim, aday memurlara yönelik “Resmi Yazışma Kuralları, Belge Yönetimi ve Arşivleme” konularını kapsadı.

Eğitimin amacı, belediye personelinin kurumsal iletişimi güçlendirmek, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak ve resmi yazışmalarda standartlaşmayı sağlamak olarak açıklandı. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi EBYS ve Arşiv Şube Müdür Vekili Gülin Karan Özkaya tarafından verilen eğitimde, katılımcılara profesyonel yazışma teknikleri ve kurumsal uygulamaların önemi anlatıldı.

Eğitim programına 173 farklı idareden toplam 745 personel katılım sağladı. Programda, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), yazışma ortamları, nüsha sayısı, boyut ve yazı tipi gibi temel unsurlar detaylı biçimde işlendi. Ayrıca başlık, logo, tarih, konu, muhatap, ek, dağıtım ve imza türleri gibi resmi yazışmalarda kritik öneme sahip detaylara değinildi. İmza yetki yönergesi ve imza yetki devri konularına da özel olarak yer verilerek personelin bilgi eksiklikleri giderildi.

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Özcan Çetin, eğitimleri yakından takip ettiğini belirterek, “Kamu hizmetlerinde şeffaflık ve etkinlik, doğru belge yönetimi ve resmi yazışma süreçleriyle mümkün olur. Türkiye genelindeki tüm belediye personeline hitap eden bu eğitim, mesleki gelişim ve ortak bir dil oluşturma hedefimize büyük katkı sağlıyor. Eğitim kalitesini sürekli artırarak bu tür resmi eğitimlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bu hamlesi, belediye çalışanlarının profesyonel kapasitesini güçlendirmeye ve hizmet standartlarını yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.