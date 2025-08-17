Afet İşleri Müdürlüğü çatısı altında oluşturulan ekip, Ödemiş Arama Kurtarma Ekibi Derneği iş birliğiyle eğitimlerini sürdürüyor. Belediye bünyesinde görev yapan ve gönüllü olarak katılım sağlayan 14 personel, temel arama kurtarma eğitimi aldı ve olası afetlerde görev yapacak şekilde hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Turan, ekip çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Can ve mal kayıplarına sebep olan afetler hepimizin ortak sorunudur. Bu sorunu önlemek ve etkin müdahale sağlamak hepimizin görevidir. Afetlere dayanıklı bir kent inşa etmek istiyorsak, altyapının yanı sıra insan kaynağımızı da güçlendirmeliyiz. Bu nedenle gönüllü bir ekip oluşturduk. Ekibimiz, son dönemde ilçemizde ve çevre bölgelerde çıkan yangınlarda aktif olarak görev aldı. Bundan sonra da olası afetlerde ilk müdahale kapasitemizi artırmaya odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ödemiş Belediyesi, Akıncılar Mahallesi Üç Eylül Parkı yanında bir Afet ve Acil Durum İstasyonu kurdu. Bu istasyon, Arama Kurtarma Ekibi’nin afet anında toplanma ve koordinasyon merkezi olarak kullanılacak.

Ödemiş Belediyesi’nin bu adımı, ilçeyi olası afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirme yönünde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.