Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Şubesi tarafından gerçekleştirilen “Dünya Alzheimer Günü” etkinliği, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinlik, Alzheimer hastalığına dair farkındalığı artırmayı hedefledi.

Etkinlik detayları

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Manisa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'ne özel olarak organize edildi. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda yapılan etkinlikte, hastalığın toplumsal etkilerine dair bilgi verildi ve çeşitli konuşmalar yapıldı.

Panelde öne çıkan konuşmalar

Etkinliğin öne çıkan bölümü, alanında uzman konuşmacıların katıldığı panel oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Hatice Mavioğlu, Alzheimer ve bunama konusunda derinlemesine bilgi paylaşarak, toplumda bu konudaki farkındalığın artırılmasının önemini vurguladı. Prof. Dr. Mavioğlu, “Bunama ve Alzheimer, dünya genelinde büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu sorunla baş edebilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hepimiz potansiyel adayız; bu yüzden farkındalığı artırmamız çok önemli” dedi.

Katılımcılar ve konuşmalar

Etkinlikte, Türkiye Alzheimer Derneği Kurumsal İletişim Koordinatörü Arzu Saygılı, Eğitim ve Sağlık Koordinatörü Ümmügül Geyik, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nil Tekin ve Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Sevgi Yanpar da konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmalarında, Alzheimer hastalığının tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler verildi.

Müzik dinletisi

Panelin ardından katılımcılara yönelik bir müzik dinletisi düzenlendi. Etkinliğin bu kısmı, katılımcılara rahatlama fırsatı sunarken, Alzheimer hastalığına karşı toplumsal destek ve dayanışmanın önemini pekiştirdi.

Sonuç ve öneriler

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür etkinliklerle toplumsal farkındalığı artırma çabası, Alzheimer hastalığının ciddiyetini gözler önüne serdi. Etkinlik, hem hastalık hakkında bilgi sağlamak hem de toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi. Alzheimer hastalığı ile mücadelede toplumsal destek ve farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.