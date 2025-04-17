Manisa FK ile Ankaragücü, 18 Nisan 2025'te Trendyol 1. Lig'de karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı belli oldu, işte detaylar.

Manisa FK-Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile Ankaragücü, 18 Nisan 2025 Cuma günü karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor.

Maç yayın bilgileri

Manisa FK-Ankaragücü maçı, Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. TRT Spor üzerinden şifresiz, Bein Sports Max 1 üzerinden ise şifreli olarak izlenebilecek.

Maç Yayıncı Kanal Başlama Saati Manisa FK-Ankaragücü Bein Sports Max 1, TRT Spor 20:00

Frekans ve platform bilgileri

Bein Sports Max 1: Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden, Türksat uydusu ve internetten şifreli izlenebilir.

TRT Spor: Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internetten şifresiz izlenebilir. Watford-Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Maç nerede oynanacak?

Manisa FK ile Ankaragücü arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi, Manisa'da yer alan Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak.

Özet bilgiler

Tarih: 18 Nisan 2025 Cuma

Saat: 20:00

Kanal: Bein Sports Max 1 (şifreli), TRT Spor (şifresiz)

Stadyum: Mümin Özkasap Stadyumu, Manisa