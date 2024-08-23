Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı deplasman mücadelesi için hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'a hareket etti. Manisa FK, 24 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.15’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Manisa FK, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk maçında İstanbulspor'a 3-2 mağlup olurken, ikinci hafta Sakaryaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Fatih Karagümrük ise ilk haftada Amedspor ile golsüz berabere kalmış, ikinci haftada ise Çorum FK ile 2-2 berabere kalmıştı.