Spor Toto 1. Lig’de geçen hafta MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek kötü gidişatı sonlandıran Manisa Futbol Kulübü, Ankara deplasmanında takımı yalnız bırakmayan tek taraftarı unutmadı. Kaan Karakuzu, Eryaman Stadyumu’nda 13 Aralık Cuma günü oynanan maçta deplasman tribününde yer alan tek taraftar olarak Manisa FK’ya destek verdi.

Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, galibiyet coşkusuna ortak olan Kaan Karakuzu’yu kulüpte konuk ederek teşekkür etti. Aktan, "Bir çift Mavi Göz’ün izindeyiz" yazılı formayı Karakuzu’ya hediye etti.

"Manisa FK'lı olmaktan gurur duyuyorum"

Kaan Karakuzu, Manisa FK’ya olan sevgisini dile getirerek, "Takımımı desteklemek benim için büyük bir onur. Bu jestlerinden dolayı Yasemin Buket Aktan ve kulüp yönetimine teşekkür ederim. Manisa FK’nın başarısı için her zaman yanlarında olacağım" dedi.

Manisa FK ve Manisaspor birleşme süreci

Öte yandan, Manisa FK, geçtiğimiz hafta Manisa Büyükşehir Belediyesi ile arasındaki sorunları çözüme kavuşturarak Süper Amatör Lig'deki köklü kulüp Manisaspor ile birleşme yolunda adımlar attı. Kulüp yönetimi, bu süreçte kulübün önünü açmak adına istifa etti.