TFF 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Manisa Futbol Kulübü, 6'ncı hafta karşılaşmasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Burak Olcar düdük çalacak. Ev sahibi ekipte, geçen hafta Kocaelispor karşısında kırmızı kart gören Mamadou Cissokho bu maçta forma giyemeyecek.

"Üst sıralarda yer almak istiyoruz"

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maç öncesinde yaptığı açıklamada, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti. Kocaelispor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını ifade eden Çavuş, "Üst sıralarda yer almak istiyoruz. Her maç bizim için kritik. Yeni Malatyaspor karşılaşmasını kayıpsız geçerek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Manisa FK, ligde yalnızca ilk hafta İstanbulspor'a deplasmanda mağlup olmuş, son 4 maçta ise dış sahada 2 galibiyet almış ve evindeki maçlardan beraberlikle ayrılmıştı.