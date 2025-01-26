Spor Toto 1. Lig’de son haftalarda üst üste Ümraniyespor ve İstanbulspor’a mağlup olarak Play-Off hedefinden uzaklaşan Manisa Futbol Kulübü, yarın Sakaryaspor deplasmanına çıkıyor. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Raşit Yorgancılar yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte kritik maç öncesi önemli bir eksik bulunuyor. Kart cezalısı olan deneyimli orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak, Sakaryaspor karşısında forma giyemeyecek. Bu durum, teknik direktör Hakan Şapçı’yı orta sahadaki planlarında değişiklik yapmaya zorlarken, genç oyuncuların daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

Hakan Şapçı takımından umutlu

Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, maç öncesinde yaptığı açıklamada takımının tek hedefinin galibiyet olduğunu belirtti. Şapçı, "İki takım için de oldukça zorlu bir mücadele olacak. Sakaryaspor şu an 26 puanda ve oldukça dirençli bir takım. Ancak bizim için en önemli olan şey, kendimize odaklanmak. Düşme hattına yaklaşmamak adına bu maçı kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bu sezon dış sahada istikrarsız bir performans sergileyen Manisa FK, zorlu Sakaryaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Ev sahibi ekip ise aldığı sonuçlarla orta sıralarda yer alıyor ve taraftar desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.