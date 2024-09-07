Manisa Futbol Kulübü'nde yeni yönetim yapısı şekillendi, Mevlüt Aktan'ın Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine girmesi sonrası kulüp başkanlığına Yasemin Buket Aktan getirildi. Yeni yönetim kurulunda çeşitli görevler dağıtıldı. Asbaşkanlığa Akın Saadettin Gezgin atanırken, mali işler ve tesisler sorumluluğu da kendisine verildi. Diğer yöneticiler arasında basın ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak Ertan Korkmaz, sportif işler ve A takım sorumlusu olarak Ali Özkan, altyapı ve akademi sorumlusu olarak Zerrin Ağar yer aldı. Başkan Buket Aktan, Manisa FK'nın öncelikli hedefinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu vurguladı ve takımın milli takımlara 21 oyuncu gönderdiğini hatırlattı.

"Kulübümüz, Türk futboluna birçok futbolcu kazandırıyor"

Başkan Yasemin Buket Aktan, "Birinci önceliğimiz kulübümüzü Süper Lig’e taşıyarak Manisa adını ve Manisa bayrağını Türk futbolunda gururla temsil etmek olacak" dedi. Aktan, "Bunun için çok çalışacağız. Mücadele azmimizden zerre ödün vermeden hem sahada hem dışarıda devam edeceğiz. El ele vererek elimizdeki değeri daha yukarı taşıyıp Manisa ismini büyüteceğiz. Bütün hedefimiz, amacımız bu yönde. Kulübümüz, bugün itibarıyla milli takımlara 21 sporcu gönderiyor, Türk futboluna birçok futbolcu kazandırıyor. Herkesin bu kulübe sahip çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu. Başkan Yasemin Buket Aktan ve yönetim toplantının ardından futbol takımıyla yemekte bir araya geldi. Futbolculara büyük bir aile olduklarını söyleyen Buket Aktan, "Futbolcularımızın sahada verdiğiniz mücadeleyi yönetim kurulu üyelerimiz da saha dışında verecekleri destekle güçlendirecek. Takımımıza güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

Su sayacı tekrar söküldü

Aynı dönemde, kulübün tesislerinde su sayacının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar sökülmesiyle yaşanan gerginlik sürüyor. Bu durum daha önce de yaşanmış ve kulüp, belediyeye karşı hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı. Manisa FK yönetimi konuyla ilgili, "Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Manisa Futbol Kulübümüze yönelik ‘YILDIRMA’ politikasını kınıyoruz ve yapılan her işlemin hukuksal zeminde takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı. Manisa temsilcisi daha önce belediyeye ait Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri’nden sembolik kira ödediği sözleşmeleri iptal edilince çıkartılmış, elinde yalnız yine belediyeye ait kiracısı olduğu Fikri Bayrıl Tesisleri kalmıştı.