Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik Korosu, Akdeniz Üniversitesi’nin düzenlediği 2. Akdeniz Üniversitesi Korolar Festivali’nde sahne aldı. Şef Arcan Hacer Aydınlı yönetimindeki koro, sahne hakimiyeti, disiplin ve estetik duruşuyla jüri tarafından başarı ödülüne layık görüldü.

Festivalde 25 koro yer aldı

Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Korolar Festivali, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurtdışından katılan 25 koronun katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlikte korolar, Türk ve dünya koro repertuvarından seçkin eserlerle sahne aldı. Ayrıca söyleşiler ve ortak konserlerle festival sosyal bir platforma dönüştü.

Manisa Korosu’na özel ödül

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik Korosu, şef Arcan Hacer Aydınlı yönetiminde sahne aldı. Gösterdikleri başarılı performansla Prof. Dr. Seval Köse, Masis Aram Gözbek ve Muhip Şanal’dan oluşan jüri tarafından “Sahne hakimiyeti, koro disiplini ve estetik görünüm” alanlarında ödüle layık görüldü.

Gençlere sanatsal destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki destekleri, genç yeteneklerin sanatsal gelişimine katkı sağlarken, koro da kentin kültürel tanıtımına değer kattı.