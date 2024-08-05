Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, ilçe sağlık müdürlerini toplantıya davet ederek Manisa’daki birinci basamak sağlık hizmetlerini detaylı şekilde ele aldı. Toplantı, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi ve tüm ilçe sağlık müdürleri kendi bölgelerine yönelik sağlık verilerini sundu.

Kapsamlı sağlık değerlendirmesi

İl Sağlık Müdürü Karaca, Manisa’nın geniş coğrafi yapısı ve yoğun nüfusuna dikkat çekti. Her ilçenin, birçok ilin nüfusundan fazla olduğunu belirterek, sahadaki işin kapsamının büyüklüğüne vurgu yaptı. Karaca, “Sağlık Bakanlığımızın halk sağlığı hizmetleri anlayışına uygun hareketle, ilimizde birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirme gayreti içindeyiz” dedi.

Yeni birimler ve nitelikli hizmet

Yeni açılan birimlerle aile hekimi başına düşen nüfusu üç binin altına indirmeyi hedeflediklerini belirten Karaca, bu adımla daha nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca, Haziran ayında Celal Bayar Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen ve üç gün süren Birinci Basamakta Yaşlı Sağlığı Hizmetleri Sempozyumu’nun yaşlı sağlığına yönelik uygulamaları hızlandırdığını vurguladı.

Sağlık alanındaki ana başlıklar

Karaca, toplantıda aile hekimliği, toplum sağlığı, çevre sağlığı, sigara denetimleri, bulaşıcı hastalıklar, aşılama ve kanser taramaları gibi ana başlıklar altında halk sağlığı çalışmalarının kapsamlı şekilde devam edeceğini söyledi. Manisa’daki sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi amacıyla yapılan bu toplantının, sağlık politikalarının daha etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunması bekleniyor.