Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2024 yılında önemli bir başarıya imza atarak 16 bin 303 olaya müdahale etti. Bu olayların büyük kısmını yangınlar oluştururken, aynı zamanda trafik kazaları, doğal afetler ve kurtarma operasyonlarına da etkin bir şekilde müdahale edildi. Başkan Ferdi Zeyrek, İtfaiye’nin 365 gün 24 saat hazır olması sayesinde Manisa’nın daha güvenli bir şehir haline geldiğini belirtti.

Farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi

İtfaiye Dairesi, sadece acil durumlara müdahalede bulunmakla kalmadı, aynı zamanda halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. 2024 yılı boyunca 1768 işyeri denetlenirken, 64 bin 227 kişiye yangın güvenliği eğitimi verildi. Bu çalışmalar, Manisa'daki hem vatandaşların hem de işletmelerin yangın riskine karşı daha bilinçli hale gelmelerini sağladı.

Modern donanım ve gönüllü itfaiye destekleri

Manisa İtfaiyesi, 623 personel, 56 itfaiye noktası ve 150 modern araç ile 7/24 hizmet veriyor. Ayrıca, "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" ile vatandaşları afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirmeyi amaçlıyor. İtfaiye ekipleri, son derece gelişmiş ekipmanlarla donatıldıkları için hızlı ve etkili müdahalelerde bulunabiliyor.

Başkan Zeyrek’ten takdir ve teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa İtfaiyesi’nin gösterdiği büyük özveriye dikkat çekerek, “İtfaiyemizin fedakar çalışmaları, Manisa’yı yangın ve afetlere karşı 365 gün 24 saat hazır hale getiriyor. Ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Zeyrek, Manisa'nın daha güvenli ve bilinçli bir şehir olması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ot ve anız yangınlarına dikkat çekildi

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, 2024 yılı itibarıyla ot ve anız yangınlarında büyük bir artış yaşandığını belirterek, vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya çağırdı. 6 bin 48 ot ve anız yangınına müdahale ettiklerini ifade eden İnal, özellikle çiftçilerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.