Manisa İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde dikkat çeken sonuçlar elde etti. 15-21 Temmuz tarihleri arasında yapılan özel trafik uygulamalarında 3 bin 995 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerin ayrıntıları

Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, denetimlerde "Yük taşıyan araçlar", "Radarla hız denetimi", "Emniyet kemeri", "Motosiklet", "Traktör" ve "Alkol/Uyuşturucu madde kullanımına" yönelik çeşitli başlıklarla uygulama yaptı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, 16 araç trafikten men edilirken, 19 sürücü alkollü araç kullanmaktan işlem gördü. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs ve yakalama kaydı bulunan 3 araç ile çalıntı kaydı olan 1 araç da ele geçirildi.