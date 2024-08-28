Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, yayaların güvenliğini artırmak amacıyla kaldırımlar üzerindeki motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik sıkı bir denetim süreci başlattı. Bu uygulamanın, yayaların rahatça yürüyebilmesi ve güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Sıkı denetim ve cezai işlemler uygulanıyor

Yetkililer, kaldırımların yalnızca yayalar için ayrılmış alanlar olduğunu belirterek, motorlu araçların bu alanlarda park edilmesinin büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. Engelli bireyler, yaşlılar ve bebek arabasıyla dolaşan aileler için kaldırımların kapanmasının, günlük yaşamı zorlaştırdığı ve güvenlik risklerini artırdığı ifade edildi. Bu nedenle, Kula genelinde motosiklet ve elektrikli bisikletlerin kaldırımlarda park etmeleri üzerine sıkı denetim ve cezai işlemler uygulanacağı bildirildi.

Kaldırımlar yaya güvenliği için

Trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Kula’nın çeşitli noktalarında denetimlere başladı. Bu denetimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanacağı ve vatandaşların konuya daha duyarlı olmalarının beklendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, yayaların güvenliğinin öncelikli hedef olduğu vurgulandı: “Kaldırımlar yayalarımızın güvenliği için var. Motorlu araç sahiplerinin bu kurallara uyması, herkesin huzurlu ve güvenli bir şehirde yaşaması için büyük önem taşıyor. Ekiplerimizle birlikte denetimleri sürdürecek ve gerekirse cezai yaptırımlar uygulayacağız.”