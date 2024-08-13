Manisa merkezli olarak gerçekleştirilen büyük bir terör operasyonunda, PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon, terör örgütünün kuryelik faaliyetlerini engellemeyi hedefliyor.

Eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi

Manisa, İstanbul, Kayseri, Tunceli ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Aramalar sırasında, dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonun terör örgütünün faaliyetlerini sekteye uğratma hedefiyle yürütüldüğü bildirildi.