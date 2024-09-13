Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ve diğer çeşitli suçlardan aranan firari Y.A. (38), Durasıllı Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.

Kesinleşmiş 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Y.A., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.