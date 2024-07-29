Turgutlu Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında ocak ayında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında maaşlara iyileştirme uygulandı.

Ülke genelinde yaşanan enflasyon artışı ve ekonomik kriz nedeniyle yapılan zamma göre Personel A.Ş bünyesinde çalışanların maaşlarına yüzde 24,73 artış uygulanarak yan haklar dahil aylık en düşük ücret 25 bin 411 TL oldu. Böylelikle Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. çalışanlarının alacağı en düşük ücret, asgari ücretin 8 bin 409 TL üzerine çıktı.

Maaş zammını, Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ile Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Devrim Dinçer duyurdu.

“Enflasyon farkı kadar artış yapacağımızın sözünü vermiştik”

Enflasyon artışı ve ekonomik krize rağmen belediye personelinin yaşam şartlarını korumaya devam edeceklerini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Belediyemiz ile Belediye-İş Sendikası arasında 01.01.2024 tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesine istinaden, temmuz ayında memur maaşlarına gelecek olan enflasyon farkı kadar artış yapacağımızın sözünü vermiştik.

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve enflasyon karşısında, mesai arkadaşlarımızın refah düzeyini korumak için Personel A.Ş. bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yaptık. Mesai arkadaşlarımızın yaşam şartlarını her zaman korumaya devam edeceğiz. Tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.