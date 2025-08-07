Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, kentin bugüne kadarki en büyük altyapı yatırımına imza attı. 2 milyar TL bütçeyle hayata geçirilecek proje, özellikle Muradiye Mahallesi’ndeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını baştan sona yenilemeyi hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Yıllardır altyapı ve hizmet eksiklikleriyle mücadele eden Muradiye Mahallesi için tarihi bir adım atıyoruz. Bu proje tamamlandığında Manisa’nın en gözde, en güzel yeri Muradiye olacak” dedi.

Tarihi İhale: MASKİ’den 2 Milyar Liralık Altyapı Hamlesi

MASKİ’nin bugüne kadarki en büyük ihalesi olarak kayıtlara geçen proje, Dünya Bankası kredisiyle finanse edilecek. İmza törenine, MASKİ ve Büyükşehir yetkilileri ile müşavir ve yüklenici firma temsilcileri katıldı.

Başkan Dutlulu, söz konusu projenin altyapıda büyük dönüşüm yaratacağını belirterek şöyle konuştu:

“Bu proje, geçmişte atılan adımların devamı ve Ferdi Başkanımızın hayalini kurduğu bir altyapı devrimidir. 2 milyar TL’lik yatırım Manisa tarihinin en büyüğü. Kısa süre içinde ilk kazmayı vuracağız. Çalışmalar yaklaşık iki yıl sürecek ve sonunda Muradiye, sorunlardan arınmış modern bir mahalle olacak.”

Projenin Teknik Detayları: 18 Ayda Tamamlanacak

Yüklenici firma adına konuşan Adnan Çeltiklioğlu, projeyi 18 ayda tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek şu teknik bilgileri paylaştı:

65 km içme suyu hattı

6,5 km isale hattı

10.000 m³’lük içme suyu deposu

5 pompa istasyonu

2.500 bina bağlantısı

9 km yağmur suyu hattı

500 adet ızgara montajı

Müşavir Firma: “7 Ayda Tüm Süreç Tamamlandı”

Alter Müşavirlik yöneticisi Dide Özdikmen ise sürecin hızına dikkat çekerek, “Proje için 7 ayda proje çalışmaları, ihale dokümanları ve Dünya Bankası onayları tamamlandı. Bu işin Muradiye ve Manisa için öneminin farkındayız. Tüm teknik kadromuzla bu süreci başarıyla tamamlayacağız” dedi.

“Manisa’nın En Problemli Mahallesi, En Gözde Yeri Olacak”

Başkan Dutlulu, Muradiye halkından sabır rica ederek şunları söyledi:

“Muradiye bugün altyapı sorunlarıyla anılıyor olabilir ama iki yıl sonra bu söylem yerini, ‘Manisa’nın en güzel yeri’ ifadesine bırakacak. Vatandaşlarımız biraz sabır göstersin, sonunda kazanan hepimiz olacağız.”