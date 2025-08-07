Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir diplomatik gelişme yaşandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, savaşın sona ermesi adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e doğrudan görüşme çağrısı yaptı. Ülkesinde büyük yıkıma neden olan savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, liderler düzeyinde bir diyaloğun kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Zelenski açıklamasında, “Barış için her fırsatı değerlendirmeye hazırım. Sayın Putin ile doğrudan görüşmeye hazırım” sözleriyle diplomasiye kapı aralarken, uluslararası topluma da çatışmaların durdurulması için destek çağrısında bulundu.

Zelenski’nin bu çağrısı, 2022 yılında başlayan savaş boyunca Rusya ile yapılmak istenen en net ve doğrudan müzakere talebi olarak dikkat çekti. Ancak Kremlin’den henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Öte yandan ABD cephesinden de dikkat çekici açıklamalar geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hem Putin hem de Zelenski ile görüşmeye açık olduğunu ve Trump-Putin görüşmesinin mümkün göründüğünü açıkladı. Leavitt, Trump’ın özel temsilcisi Witkoff’un Putin ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti.

Zelenski’nin çağrısı, savaşın gidişatına dair önemli bir dönüm noktası olarak yorumlanırken, uluslararası kamuoyunda barış umutlarını yeniden yeşertti. Gözler şimdi, Putin’in bu çağrıya nasıl yanıt vereceğine çevrilmiş durumda.