Bunlar da ilginizi çekebilir

Adli makamlara sevk edilen 17 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. 22 Ağustos Perşembe günü, 25 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi ele geçirildi. Yakalananlar arasında, ifadesi için aranan 7 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 12 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 4 kişi ve 10-20 yıl arası ceza alan 1 kişi yer alıyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon larda, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 17'si tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.