Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 17'si tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.
Operasyonun detayları
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. 22 Ağustos Perşembe günü, 25 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi ele geçirildi. Yakalananlar arasında, ifadesi için aranan 7 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 12 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 4 kişi ve 10-20 yıl arası ceza alan 1 kişi yer alıyor.
17 şahıs cezaevine gönderildi
Adli makamlara sevk edilen 17 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.