MASKİ, su kesintilerine karşı kalıcı önlemler almak ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı.

32 Yıllık Vanalar Ekonomik Ömrünü Tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in talimatıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, Yunusemre ilçesindeki 15 mahalleyi besleyen Uncubozköy Deposunun ana hat bağlantı noktasında bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. 32 yıl önce yerleştirilen vanaların ekonomik ömrünü tamamlamış olması, açma ve kapama işlemlerini gerçekleştirememesi nedeniyle yeni vanalar ile değiştirildi.

Gece Çalışmasıyla Yenileme Tamamlandı

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yenileme çalışmaları gece saatlerinde başladı ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Çalışmaları yakından takip eden MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, yapılan işin önemine dikkat çekti.

Bu kapsamlı bakım ve onarım çalışması, Manisa’nın su altyapısının daha verimli ve güvenilir bir şekilde hizmet vermeye devam etmesini sağlayacak. MASKİ, yaşanabilecek su kesintilerine karşı kalıcı çözümler üretme hedefiyle çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.