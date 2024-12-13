Tarımda modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir su yönetimiyle dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa'nın Demirci ilçesinde inşa edilen Alaağaç Barajı ile bölgedeki tarım üretimine büyük katkı sağlıyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, baraj sayesinde çiftçilerin yılda 34 milyon 850 bin lira ek gelir elde edeceğini belirtti.

Alaağaç Barajı'nın tamamlanması

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Manisa'nın Demirci ilçesinde Alaağaç Barajı'ndaki çalışmaların başarıyla tamamlandığını duyurdu. Balta, bu projeyle bölge çiftçilerine ekonomik katkı sağlanacağını ve üretimin artırılacağını ifade etti. Barajın tamamlanmasıyla birlikte 2024 yılı itibarıyla bölge ekonomisine yıllık 34 milyon 850 bin lira ek gelir kazandırılacağı tahmin ediliyor.

Yoğun çalışmalar sonrası başarı

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Alaağaç Barajı'nın inşa edilme sürecine yaz aylarında yoğun bir tempoda devam ettiklerini belirtti. Barajın gövde dolgusu, dolusavak ve vana odası imalatları tamamlandı ve tıkaç betonunun atılmasıyla birlikte barajda su tutma işlemi başarıyla gerçekleşti. "Manisalı üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" diyen Balta, projenin 2024 yılı hedefleri doğrultusunda tamamlanarak bölgedeki tarımsal verimliliği artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Sulama ve üretim artışı

Alaağaç Barajı, Manisa'nın tarımsal üretiminde önemli bir rol oynayacak. Barajda, 3 milyon 600 bin metreküp su depolanacak ve 4 bin 100 dekar arazi borulu basınçlı sistemle sulanacak. Bu sulama sistemi, çiftçilere daha az maliyetle daha verimli tarım yapma olanağı sunacak. Baraj sayesinde bölgedeki çiftçiler, daha fazla ve farklı ürün yetiştirebilecek, ayrıca sulama maliyetleri de önemli ölçüde düşecek.

Manisa’nın tarımda öne çıkışı

Mehmet Akif Balta, Manisa'nın Türk tarımının lokomotif illerinden biri olduğunu vurgulayarak, üreticilerin dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi için her zaman destek verdiklerini ifade etti. Bu projeyle birlikte bölgedeki çiftçilerin ekonomik durumları iyileşecek ve üretim kapasitesi artacak.

MASKİ altyapı çalışmalarına devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı hizmetlerini kesintisiz şekilde sunmaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Yunusemre ilçesinde çeşitli sokaklarda meydana gelen su taşkınlarıyla ilgili çözüm arayışları kapsamında yerinde incelemelerde bulundu. Avşar, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının iyileştirilmesi adına yapılacak çalışmaların detaylarını belirledi.

Yunusemre ilçesindeki çeşitli mahallelerde yapılan incelemelerde, MASKİ ekipleri ile birlikte yurttaşların da görüşlerini alarak gerekli adımlar atılacak. Bu çalışmalar, bölgedeki altyapı eksikliklerini gidermeyi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.