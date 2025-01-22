Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevine gelen Destan Bulgay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

9 Şubat seçimleri için başarı dileği

Heyet, aynı zamanda 9 Şubat'ta gerçekleşecek esnaf kefalet kooperatifi seçimlerinin de hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Ferdi Zeyrek, “Kooperatifimizin efsane başkanı Recep abimizden görevi devraldığınızdan sonra bir ziyarette bulunamamıştık. Göreve gelmeniz nedeniyle tebrik ediyor, kongrenin hem kooperatifimize hem de Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkanlardan destek mesajı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da Bulgay ve ekibine başarı dileklerini iletti. Bulgay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu ziyaret benim için bir moral kaynağı oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa'nın esnaf dostu yöneticileri

Manisa'nın yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar için yapılan çalışmalara desteğini sürdürerek, iş birliği ve dayanışma mesajı verdi.