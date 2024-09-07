Manisa'nın Selendi ilçesinde bulunan Beypınar Mahallesi'ndeki cami lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.15 sıralarında başladı ve lojmandan yükselen alevleri fark eden cami imamı Hasan Acar, hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Yangın sonrası, İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara ve İlçe Müftüsü Derviş Makas olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.