Mehmet Ali SÜTLÜ /Özel Haber

Şehzadeler Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen bir proje kapsamında, Necatibey İlkokulu ve Ahmet Tütüncüoğlu Ortaokulu bahçelerine kurulan portatif havuzlar hizmete açıldı. Yaz aylarında öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenleyen Şehzadeler Belediyesi, bu projeyi Şehzadeler'de yaşayan öğrencilere yönelik bir hizmet olarak sunuyor.

Yaz boyunca hizmet verecek

Proje kapsamında yapılan açıklamada, öğrencilerin yaz aylarını verimli geçirmeleri için birçok etkinliğin hayata geçirildiği belirtildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Öğrencilerimizin yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projelerden biri de Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirdiğimiz portatif havuzlarımız. Necatibey İlkokulu ve Ahmet Tütüncüoğlu Ortaokulu bahçelerine kurduğumuz bu havuzlarımız, yaz boyunca öğrencilere hizmet verecek" dedi.

Projeyle birlikte, öğrencilerin hem serinleyip hem de yüzme öğrenerek sağlıklı bir yaz geçirecekleri vurgulandı. Veliler de çocuklarının güvenli bir ortamda yüzme öğrenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ettiler