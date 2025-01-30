Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sömestr tatilini daha eğlenceli hale getirmek amacıyla düzenlediği film gösterimlerine büyük ilgi gördü. 2 bin 500'ün üzerinde çocuk ve ailelerinin katıldığı etkinlik, miniklere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu.

Macera dolu filmler, unutulmaz anlar

Dört gün süren etkinliklerde, Manisalı çocuklar, Troller, Paw Patrol, Çılgın Hırsız 4 ve The Ogglies gibi popüler animasyon filmleriyle eğlence dolu bir dünyaya adım attılar. Çocuklar, sevilen karakterlerle kahkahalara boğulurken, heyecan dolu anlar yaşayarak tatillerini renkli anılarla doldurdular. Film gösterimlerinin ardından ise her bir çocuğa, kitap hediye edilerek okuma alışkanlıklarının pekiştirilmesi sağlandı.

Ebeveynlerden büyük ilgi ve teşekkür

Etkinliklere katılan ebeveynler, çocuklarının neşesi ve etkinlikten aldıkları keyiften büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Ebeveynler, etkinliklerin hem eğlenceli hem de eğitici olduğunu vurgulayarak, çocuklarının bu tür organizasyonlarla daha verimli vakit geçirdiğini ifade ettiler.

“Çocuklarımızın mutluluğu bizim için en önemli motivasyon”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, etkinliklerin çocukların sosyal, kültürel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağladığını belirterek, "Sömestr boyunca çocuklarımızın hem eğlenip hem de öğrenerek keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Çocuklarımızın hayal güçlerini beslemeyi ve onlara güzel anılar yaşatmayı amaçladık. Film gösterimlerinin ardından hediye ettiğimiz kitaplarla okuma alışkanlıklarını pekiştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için en büyük motivasyon kaynağı" dedi.