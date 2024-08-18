Manisa’da çocuklar bu yaz tatilini çok daha renkli ve eğlenceli geçiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesi kapsamında, minikler okul bahçelerinde kurulan havuzlarda yüzme öğreniyor ve sıcak yaz günlerinde serinleme fırsatı buluyor. Proje, hem çocukların sporla iç içe olmasını sağlıyor hem de onlara unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.

Başkan Zeyrek: "Gelecek yıl 17 ilçede daha havuz kurmayı hedefliyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, proje kapsamında çocukların yüzme heyecanına ortak oldu. Başkan Zeyrek, projeyle ilgili olarak, "Çocuklarımızın hem yüzme öğrenmesi hem de bu sıcak havalarda serinleyerek sporla vakit geçirmeleri için Şehzadeler Belediyemizle iş birliği yaparak bu havuzları hizmete açtık. Çocuklarımıza bu olanağı sunabildiğimiz için çok mutluyuz," dedi. Zeyrek, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin pilot bölge olarak seçildiğini ve toplamda dört havuzda yaklaşık 3 bin öğrenciye hizmet verdiklerini belirtti.

Çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor

Projeye katılan çocuklar, hem yüzme öğrenme fırsatı buluyor hem de eğlenceli bir yaz tatili geçiriyor. Havuzlar, çocukların yüzme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda güvenli ve keyifli bir ortamda sosyalleşmelerini sağlıyor. Başkan Zeyrek, gelecek yıl 17 ilçede daha benzer havuzlar kurmayı hedeflediklerini ve böylece Manisa genelinde daha fazla çocuğa ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

Spor ve eğlence bir arada

Manisa’da hayata geçirilen bu proje, çocukların boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanırken, sporla tanışmalarına da katkı sağlıyor. 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesi, şehirdeki çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi görüyor ve takdirle karşılanıyor.