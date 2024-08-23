Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları belirlenen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ lehine propaganda yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda, 48 yaşındaki M.D., 32 yaşındaki V.K. ve yine 32 yaşındaki A.A. gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çeşitli dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Operasyonla ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin sosyal medya hesaplarını mercek altına alarak terör örgütü DEAŞ’a yönelik propaganda içeriklerini belirledi. Ardından düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şu anda sorgulamaları devam eden şahısların, örgütle olan bağlantıları ve diğer olası suç ortakları da araştırılıyor.