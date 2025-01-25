Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre sağlığını tehdit eden derelerde temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesindeki Selçikli Mahallesi'ndeki 3 kilometrelik dereyi, 10 yıl sonra yeniden temizliyor.

Büyükşehir Belediyesi taşkın riski taşıyan dereleri temizliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yıllarca temizlik yapılmayan derelerde kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesinde yer alan Selçikli Mahallesi’ndeki 10 yıldır temizlenmeyen dereyi, taşkın riskine karşı temizleyip genişletiyor. Çalışmalar, çevre kirliliğiyle mücadele ederken, halk sağlığını tehdit eden birikintilerin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

Başkan Zeyrek: "Alt yapı önceliğimiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, dere temizliklerinin önemine vurgu yaptı. Zeyrek, “Alt yapı yatırımlarını tamamlamadan sağlıklı bir şehir inşa edilemez. Bu nedenle, derelerin temizliğine büyük önem veriyoruz. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek su baskınlarını önlemek ve tarım arazilerini korumak için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Selçikli Mahallesi'nde dere temizliği talebi hızla yanıt buldu

Selçikli Mahallesi Muhtarı Münir Karaca, dere temizliği talebinin Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmesinin ardından hızla başlatılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Karaca, "Deremiz 10 yıldır temizlenmiyordu ve bu durum çevreye ciddi zararlar veriyordu. Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e talebimizi ilettik ve çalışmalar hemen başladı" dedi.

Mahalle sakini: "Çalışmalar bizim için çok önemli"

Mahalle sakini Ahmet Demirci, dere yatağındaki kötü kokulardan ve zararlı maddelerden şikayetçiydi. Demirci, "Yağmurlu günlerde taşkınlar yaşanıyordu ve tarım arazilerimiz zarar görüyordu. Dere temizliğiyle birlikte genişletme de yapıldı. Gerçekten çok faydalı bir çalışma" diyerek teşekkür etti.