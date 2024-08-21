Manisa Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulanslarıyla dezavantajlı yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. Yatalak ve engelli bireylerin faydalandığı bu hizmet, 2024 yılında 864 kişiye ulaştı. Belediyenin bu anlamlı desteği, 2017 yılından bu yana devam ediyor ve birçok kişinin yaşamını kolaylaştırıyor.

2017 yılında bel rahatsızlığı geçiren emekli memur Nurdan Gümüşbaş da bu hizmetten yararlanan isimler arasında. Gümüşbaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hasta nakil ambulansı hizmetinden üç yıldır faydalandığını belirterek, "Bu hizmetten ve çalışanlardan çok memnunum. 3 senedir hiçbir sorun yaşamadım" ifadelerini kullandı.