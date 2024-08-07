Manisa'daki tüm sağlık kurumlarının "Bebek Dostu Sağlık Kuruluşu" unvanına sahip olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Salim Babuş, 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ile beslenmenin önemine dikkat çekti. Dünya Emzirme Haftası'nın, emzirme ile ilgili farkındalığı artırmak ve anne sütü ile beslenmeyi desteklemek amacıyla yürütülen küresel bir etkinlik olduğunu belirtti.

Anne sütünün faydaları ve mevcut durum

Uzm. Dr. Babuş, "Anne sütü, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun besindir. İlk 6 ay boyunca bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını karşılaması, sindiriminin kolay olması ve hastalıklara karşı koruyucu özellikleri nedeniyle eşsizdir. Ancak, dünya genelinde yenidoğan bebeklerin yarısından azı doğumdan sonra anne sütü alabiliyor ve yalnızca yüzde 44’ü ilk altı ayında sadece anne sütüyle besleniyor. Bu oran, DSÖ'nün 2025 yılına kadar hedeflediği yüzde 50'nin altında" dedi.

Emzirme teşvik programları ve Manisa'nın rolü

Manisa'nın 2014 yılından bu yana "Altın Bebek Dostu" unvanına sahip olduğunu ifade eden Dr. Babuş, "Bu kapsamda, emzirme ve anne sütünü teşvik eden programlar uygulamaya devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, 2024 Dünya Emzirme Haftası'nda 'Arayı Kapatalım: Herkes için Emzirme' teması altında sağlık alanında yaşanan eşitsizliklerin azaltılmasına ve annelerin ile bebeklerin sağlığının korunmasına dikkat çekmektedir. Bu hafta boyunca Manisa’daki sağlık kurumlarımızda eğitimler ve çeşitli aktiviteler düzenlenmiştir" şeklinde konuştu.