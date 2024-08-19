Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oto yıkama işi yapan 28 yaşındaki Mustafa Ağır hayatını kaybetti.

Kazanın ayrıntıları

Kaza, 15 Ağustos sabahı saat 04.00 sıralarında Alaşehir merkezinden Toygar Mahallesi’ne doğru seyir halindeki Mustafa Ağır’ın kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Araç, yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı.

Soruşturma sürüyor

Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa Ağır’ın cesedi, sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından yetkili makamlar tarafından alınarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.