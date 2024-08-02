Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü Cevdet Gaga (67) ve eşi Fahriye Gaga (65) hayatını kaybetti.

Yol kenarındaki ağaca çarptılar

Olay, Turgutlu'dan Salihli yönüne giden otomobilin Sart Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bir ağaca çarpmasıyla meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadılar

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, sürücü Cevdet Gaga ve eşi Fahriye Gaga'nın kaza yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Olay yerinde inceleme

Ekipler, kaza yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Cevdet ve Fahriye Gaga'nın cenazeleri, gerekli işlemlerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.