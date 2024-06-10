Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşanan dramatik olayda, iddiaya göre husumetli olduğu akrabalarından kaçmaya çalışırken 15 metrelik uçuruma düşen bir kişi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. İ.A.'nın düştüğü yerde telefonunun çekmediği ve olayın akrabaları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiği öğrenildi.

Kurtarma Operasyonu

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Yaklaşık 15 metrelik yükseklikteki uçurumdan düşen İ.A.'nın kurtarılması için ekipler seferber oldu. İtfaiye ekipleri, 2,5 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından İ.A.'nın bulunduğu yere indi ve halat yardımıyla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

İ.A.'nın Sağlık Durumu

Kurtarma operasyonu sonucunda sağlık ekiplerine teslim edilen İ.A., tedavi altına alındı. Yapılan ilk değerlendirmelerde İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. İ.A.'nın düşme anında telefonunun çekmediği ve olayın akrabaları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiği bilgisi ise dikkat çekici.

Husumet Nedeniyle Düşme İddiası

Olayın husumetli akrabalar arasında yaşanan bir anlaşmazlık sonucu gerçekleştiği iddia ediliyor. İ.A.'nın akrabalarından kaçarken uçuruma düştüğü ve bu nedenle kurtarma operasyonunun başlatıldığı belirtiliyor.