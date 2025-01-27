Manisa Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu. 2025'in ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısında, 17 ilçedeki hizmet binaları ve saha çalışmalarında standartların yükseltilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin daha sıkı denetleneceği, çalışanların düzenli sağlık kontrollerine tabi tutulacağı ve iş güvenliği eğitimlerine katılımlarının sağlanacağı belirtildi.

Sıfır iş kazası hedefi

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarının verimliliği artırdığını vurgulayarak, "İş güvenliği kültürünü tüm birimlerimizde yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hedefimiz, sıfır iş kazası ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak" dedi.

Toplantıya, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Bağlı, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir, Fen İşleri Dairesi Şube Müdürleri Hakan Yermez ve Hüseyin Tolga Selvi, iş güvenliği uzmanları ve sendika temsilcileri katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, aldığı kararlarla çalışanlarının güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.