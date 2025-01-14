Manisa Büyükşehir Belediyesi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek, çalışanlarına daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.

Tedbirler geniş kapsamlı şekilde ele alındı

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç başkanlık etti. Katılımcılar arasında belediyenin çeşitli birim yöneticileri, sendika temsilcileri, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri yer aldı. Belediye, kent merkezindeki ve 17 ilçedeki hizmet binaları ile saha çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği standartlarının artırılması amacıyla mevcut tedbirleri gözden geçirdi.

Çalışan sağlığı için yeni stratejiler

Toplantıda işyerinde alınacak yeni önlemler, iş kazalarının önlenmesi ve meslek hastalıklarının azaltılmasına yönelik stratejiler tartışıldı. Çalışanların güvenliğini sağlamanın yanı sıra, halkın güvenliğine de katkı sağlanacak yeni düzenlemeler üzerinde duruldu.

Toplantıya; BESOT Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demir, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Fatma Bozan, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Emrullah Oğulluk, Kent Estetiği Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir katıldı. Ayrıca sendika temsilcileri Halil Demir ve Mehmet Yıldırım ile iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri de toplantıda hazır bulundu.