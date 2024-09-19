Manisa’nın Salihli ilçesinde, üzüm bağında kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürülen çiftçi İzzet Doğan (61) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Olayın detayları

Olay, Salihli'nin Yeşilova Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çiftçilik yapan İzzet Doğan, üzüm bağında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Doğan’ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 çekirdek ve 1 boş kovan bulundu. Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar sonucu, Doğan’ın akrabalarıyla husumetli olduğu belirlendi. Bu doğrultuda şüpheliler İ.E. (50), İ.E. (47) ve E.E. (50) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, tabancalar, kasatura, çok sayıda fişek ve bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler kaçarken yakalandı

Araştırmalar devam ederken, çevredeki kamera görüntüleri incelendi ve beyaz renkli bir aracın olay mahalline farklı tarihlerde giriş yaptığı belirlendi. Araştırma neticesinde, şüphelilerin S.G. (63) ve E.G. (33) olduğu tespit edildi. S.G., İzmir’in Seferihisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alınırken, E.G. ise Bakü’ye gitmek üzereyken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

İki şüpheli cezaevine gönderildi

Yakalanan S.G. ve E.G., Manisa’nın Salihli ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan iki şüpheli, Salihli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Üçüncü şüpheli İ.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.