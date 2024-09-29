Manisa’nın Yunusemre ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 60 yaşındaki Tünay İkan, Mesir Mahallesi’nde park halinde olan hafif ticari aracında ölü bulundu. Polisin yürüttüğü arama çalışmaları acı bir sonla sonuçlanırken, İkan’ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayın detayları

Manisa’da Yunusemre ilçesinde yaşanan olayda, 60 yaşındaki Tünay İkan, ailesi tarafından kayıp olduğu bildirildikten bir gün sonra, Mesir Mahallesi 5129. Sokak'ta park halindeki aracında ölü bulundu. Ailesinin önceki gün kaybolduğunu ihbar etmesi üzerine polis, İkan’ı bulmak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Araçtaki şüpheli durum üzerine polis harekete geçti

İkan’a ait hafif ticari aracın bir arsada park halinde olduğuna dair bilgi alan ekipler, hemen olay yerine intikal etti. Aracın içinde yapılan ilk incelemede, Tünay İkan arka koltukta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda İkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak

Olay yeri inceleme ekipleri aracın etrafında ve içinde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. İkan’ın cansız bedeni, savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, İkan’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağını bildirdi.