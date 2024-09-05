Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 60 yaşındaki Mehmet Akalp evinde ölü bulundu. Uzun süre kendisinden haber alınamayan Akalp’in cansız bedeni, ev sahibinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri tarafından tespit edildi.

Ev sahibinin ihbarı ile ortaya çıktı

Olay, Akhisar’ın Hashoca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akalp’in kiracı olarak yaşadığı 132 Sokak’taki evine uzun süre ulaşamayan ev sahibi, durumu şüpheli buldu. Akalp’in kapısını defalarca çalan ev sahibi, yanıt alamayınca pencereden içeriye baktı ve Akalp’i hareketsiz halde yerde yatar vaziyette gördü.

Kesin ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek

Ev sahibinin vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine gelen ekipler evin kapısını zorlayarak içeri girdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda Mehmet Akalp’in hayatını kaybettiğini belirledi. Akalp’in ölüm sebebi, kesin olarak belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.