Manisa'nın Yunusemre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Yenimahalle Şehit Hasan Kuzu Caddesi'nde şüpheli bir motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsü F.A.'nın üst aramasında 336 adet sentetik ecza hapı bulundu. Uyuşturucu madde taşıyan F.A., gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yunus Timleri, ayrıca motosikletin evraklarının eksik olması nedeniyle sürücüye 27 bin 334 TL para cezası uyguladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.